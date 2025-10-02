Golden Time Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Sampai Sore, Alat Berat Disiagakan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Fase golden time atau masa kritis pencarian korban runtuhnya gedung tiga lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, segera berakhir.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menyebut tenggat itu jatuh pada Kamis (2/10) pukul 16.00 WIB.

“Golden time sampai dengan hari ini, pukul 16.00 WIB. 72 jam sejak hari Senin (29/9),” ujar Nanang yang juga bertugas sebagai On Scene Commander (OSC).

Sejumlah alat berat disiagakan di lokasi, di antaranya dua ekskavator dan dua crane. Namun, keputusan penggunaannya masih menunggu hasil rapat tim SAR gabungan.

“Belum diputuskan. Tadi malam sudah asesmen, pagi ini juga asesmen lagi. Hasilnya akan kami bicarakan, apakah menggunakan alat berat atau metode lain,” katanya.

Nanang belum memastikan jumlah pasti korban yang masih terjebak.

“Kita lihat saja nanti, saat ini kami sudah mendeteksi pasti akan disampaikan,” ucapnya.

Sementara itu, akses jalan menuju pesantren ditutup total. Aparat kepolisian, TNI, serta organisasi masyarakat berjaga ketat di pintu masuk lokasi.