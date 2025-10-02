Perjuangan SAR Gabungan Evakuasi 5 Santri Ponpes Al Khoziny, Kondisi Selamat

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim gabungan terus melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban reruntuhan gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Hingga hari ketiga pascakejadian, Rabu (1/10) malam, upaya tersebut kembali membuahkan hasil.

“Sebanyak lima orang berhasil dievakuasi dalam kondisi masih hidup, tetapi satu di antaranya kritis dan memerlukan penanganan medis khusus. Seluruhnya langsung dilarikan ke RSUD Sidoarjo,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Rabu (1/10) malam.

Selain itu, tim SAR juga menemukan dua korban meninggal dunia.

Dengan demikian, total korban jiwa akibat insiden kegagalan konstruksi itu bertambah menjadi lima orang. Jenazah korban dibawa ke RS Siti Hajar Sidoarjo.

Pada Rabu malam, tim SAR melakukan asesmen ulang terkait satu korban lain yang sebelumnya terdeteksi masih hidup di balik reruntuhan. Lokasinya cukup sulit dijangkau sehingga membutuhkan strategi khusus.

“Apabila dipaksakan menggunakan alat berat, justru sangat berisiko karena struktur bangunan runtuh sangat labil terhadap guncangan,” jelas Abdul.

Menurutnya, apabila sudah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, BNPB bersama Basarnas dan Pemprov Jatim akan mengajak keluarga korban bermusyawarah.