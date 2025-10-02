JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Santri Ikut Mengecor di Ponpes Lirboyo, Pengasuh Sebut Tradisi Amal Jariyah

Viral Santri Ikut Mengecor di Ponpes Lirboyo, Pengasuh Sebut Tradisi Amal Jariyah

Kamis, 02 Oktober 2025 – 11:26 WIB
Viral Santri Ikut Mengecor di Ponpes Lirboyo, Pengasuh Sebut Tradisi Amal Jariyah - JPNN.com Jatim
Video viral santri di Ponpes Lirboyo ikut mengecor sebagai tradisi amal jariyah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video ratusan santri ikut mengecor bangunan bertingkat viral di media sosial. Rekaman itu disebut berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri.

Fenomena itu ramai dan menjadi sorotan publik, apalagi muncul setelah tragedi runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo pada Senin (29/9).

Menanggapi hal tersebut, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Oing Abdul Muid (Gus Muid), buka suara. Dia menyebut keterlibatan santri dalam pembangunan bukan paksaan, melainkan bagian dari tradisi pesantren.

Baca Juga:

“Di pesantren itu, ya mohon dimaklumi. Proyek pembangunan kami pandang sebagai ladang amal jariyah,” ujar Gus Muid, Rabu (1/10).

Dia menjelaskan dalam ajaran Islam amal jariyah adalah perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir tanpa bisa terputus karena manfaatnya yang terus dirasakan orang lain, bahkan setelah orang yang melakukan meninggal dunia sehingga pahalanya tidak terputus.

Adapun istilahnya jariyah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengalir.

Baca Juga:

Dengan demikian banyak pihak yang terlibat, termasuk para santri yang berpartisipasi dalam pembangunan gedung itu.

“Mereka yang tidak memiliki tempat, materi saya biasanya membantu lewat tenaga gotong-royong. Ya, kami mohonlah untuk dapat dilihat dari positifnya,” kata Gus Muid, Rabu (1/10).

Video santri ikut mengecor bangunan di Ponpes Lirboyo viral. Pengasuh pesantren, Gus Muid, buka suara dan menjelaskan tradisi tersebut.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   santri ikut mengecor tradisi santri mengecor Ponpes Lirboyo viral santri mengecor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU