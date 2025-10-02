JPNN.com

Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah Hingga Berawan Selama Seharian

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah Hingga Berawan Selama Seharian - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (2/10).

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-8 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian cerah hingga berawan di sejumlah kawasan.
