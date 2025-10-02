SIM Keliling Surabaya 2 Oktober 2025, Berikut Jadwal dan Lokasinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada Kamis 2 Oktober 2025, layanan SIM keliling tersedia di Parkiran SMAN 22 Balas Klumprik Wilayah Wiyung.

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di Parkiran Pasar Gunung Anyar.

Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.