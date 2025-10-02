Cuaca Jawa Timur 2 Oktober 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (2/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kota Blitar, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Blitar, Kediri, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)