JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pencarian Hari Ketiga Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, 7 Korban Dievakuasi

Pencarian Hari Ketiga Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, 7 Korban Dievakuasi

Rabu, 01 Oktober 2025 – 23:45 WIB
Pencarian Hari Ketiga Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, 7 Korban Dievakuasi - JPNN.com Jatim
Tim SAR Gabungan mengevakuasi tujuh korban tertimpa reruntuhan bangunan musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk pada pencarian hari ketiga, Rabu (1/10). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan mengevakuasi tujuh korban tertimpa reruntuhan bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada pencarian hari ketiga, Rabu (1/10).

Dari tujuh korban yang dievakuasi, dua dinyatakan meninggal dunia, sedangkan lima korban lainnya selamat.

Maka dari itu, total korban yang dievakuasi dari hari pertama hingga ketiga berjumlah 108 orang dengan lima di antarnya meninggal dunia.

Baca Juga:

Direktur Operasi pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan seluruh korban yang terdeteksi berstatus merah atau masih memiliki tanda-tanda kehidupan telah dievakuasi keseluruhan.

“Malam ini kami juga tetap akan melakukan penyisiran oleh tim kami terkait. Kami upayakan semaksimal mungkin juga malam ini. Kami tidak bisa berandai-andai, tetap berdoa mungkin masih ada yang bisa kami harapkan dari rekan-rekan, adik-adik kita yang tertimpa musibah,” ucapnya.

Bramantyo mengungkapkan apabila sudah tidak ada korban berstatus merah yang terdeteksi maka langkah selanjutnya adalah menggelar rapat guna menentukan upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi korban meninggal dunia yang masih terjebak.

Baca Juga:

“Kami akan menentukan langkah lebih lanjut apa yang kami ambil. Nah, mungkin apakah kami harus segera menggerak menggerakkan alat berat yang itu,” katanya.

“Ya, nanti kami bicarakan lebih lanjut. Ya, yang jelas setelah ini saya beserta tim pembersihan kami akan cek ulang lagi kondisi di sini,” jelasnya.

Berikut tujuh data korban yang dievakuasi pada hari ketiga ambruknya musala Ponpes Al Khoziny.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny korban ponpes al khoziny ambruk Musala bangunan al khoziny ambruk pencarian korban ponpes roboh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU