Pencarian Hari Ketiga Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny, 7 Korban Dievakuasi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan mengevakuasi tujuh korban tertimpa reruntuhan bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada pencarian hari ketiga, Rabu (1/10).

Dari tujuh korban yang dievakuasi, dua dinyatakan meninggal dunia, sedangkan lima korban lainnya selamat.

Maka dari itu, total korban yang dievakuasi dari hari pertama hingga ketiga berjumlah 108 orang dengan lima di antarnya meninggal dunia.

Direktur Operasi pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan seluruh korban yang terdeteksi berstatus merah atau masih memiliki tanda-tanda kehidupan telah dievakuasi keseluruhan.

“Malam ini kami juga tetap akan melakukan penyisiran oleh tim kami terkait. Kami upayakan semaksimal mungkin juga malam ini. Kami tidak bisa berandai-andai, tetap berdoa mungkin masih ada yang bisa kami harapkan dari rekan-rekan, adik-adik kita yang tertimpa musibah,” ucapnya.

Bramantyo mengungkapkan apabila sudah tidak ada korban berstatus merah yang terdeteksi maka langkah selanjutnya adalah menggelar rapat guna menentukan upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi korban meninggal dunia yang masih terjebak.

“Kami akan menentukan langkah lebih lanjut apa yang kami ambil. Nah, mungkin apakah kami harus segera menggerak menggerakkan alat berat yang itu,” katanya.

“Ya, nanti kami bicarakan lebih lanjut. Ya, yang jelas setelah ini saya beserta tim pembersihan kami akan cek ulang lagi kondisi di sini,” jelasnya.