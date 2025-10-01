Mensos Sebut Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Bukan Hal Mudah, Butuh Tim Terlatih

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan proses evakuasi korban reruntuhan musala Pondok Pesantren Al Khoziny bukan perkara mudah.

Pernyataan itu disampaikan seusai meninjau proses evakuasi korban bersama Kepala Basarnas dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Rabu (1/10).

“Ya, ini bukan hal yang mudah. Ini sulit dan harus dilakukan oleh orang-orang terlatih. Jadi, tidak sembarang orang bisa melakukan evakuasi, apalagi dalam kondisi musibah seperti ini,” kata Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf itu.

Dia mengapresiasi kerja keras Basarnas dan tim SAR gabungan yang terus berupaya mengevakuasi santri yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan.

Menurutnya, seluruh personel yang bertugas merupakan tenaga bersertifikat sehingga evakuasi dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian.

“Saya menghargai kerja keras Kepala Basarnas beserta seluruh tim. Yang bekerja ini semuanya bersertifikat karena harus menghitung semua sisi, jangan sampai mengganggu struktur bangunan sehingga menimbulkan bahaya tambahan,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengganggu jalannya evakuasi. Proses penyelamatan, lanjutnya, memerlukan kesabaran serta upaya teknis seperti membuat akses jalan kecil, menahan reruntuhan, hingga memastikan struktur bangunan tidak semakin roboh.

“Tadi saya bersama Kepala Basarnas dan juga dengan Pak Wagub menyaksikan ada dua yang bisa dievakuasi. Dan kita lihat sendiri betapa sulitnya, sangat luar biasa,” ungkapnya.