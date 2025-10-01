Update Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: 13 Santri Masih Terjebak

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Korban meninggal dunia akibat ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo bertambah satu. Total ada empat korban tewas dalam insiden yang terjadi pada Senin (29/9).

Satu korban meninggal dunia berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan pada hari ketiga pencarian, Rabu (1/10).

Korban meninggal dunia dievakuasi bersama korban selamat bernama Syehlendra Haical R A (13).

Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii mengatakan korban ditemukan di sektor A1 atau bagian depan puing-puing material reruntuhan.

“Jadi, hari ini yang kami temukan ada di sektor A1. Satu kondisi sudah meninggal dunia dan satu alhamdulillah mudah-mudahan pada saat tadi kami serah terimakan dengan tim medis. Mudah-mudahan yang bersangkutan cepat pulih dan sembuh sehat kembali,” kata Syafii.

“Iya (empat korban), sementara yang sudah kami evakuasi dalam kondisi meninggal,” ujarnya.

Saat ini, dari 15 korban yang terdeteksi oleh tim gabungan, 13 di antaranya belum dievakuasi.

Diberitakan sebelumnya, bangunan musala 3 lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny ambruk.