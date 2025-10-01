Bangunan Madrasah Hingga Pesantren di Jember Rusak Akibat Gempa Sumenep

jatim.jpnn.com, JEMBER - Gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang berpusat di perairan Kabupaten Sumenep pada Selasa (30/9) malam, berdampak hingga wilayah Kabupaten Jember.

Sejumlah bangunan, mulai madrasah, rumah warga, hingga pondok pesantren dilaporkan mengalami kerusakan.

Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo mengatakan sedikitnya lima bangunan rusak akibat guncangan tersebut.

"Ada lima bangunan yang rusak akibat gempa yakni dinding kamar warga Desa Panduman di Kecamatan Jelbuk, atap Madrasah Ibtidaiyah Arrohman, dan Raudatul Athfal Arrojaul Hayat di Desa/Kecamatan Sukorambi," kata Indra, Rabu (1/10).

Selain itu, atap ruang tengah Ponpes Al-Kawtsar di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, juga ambruk.

Kerusakan lain terjadi pada rumah warga di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, serta dinding belakang rumah di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Jember untuk tidak panik dan selalu memperbarui informasi terkini terkait gempa bumi di laman resmi BMKG," tuturnya.

Indra juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan dini untuk meminimalisasi risiko bencana.