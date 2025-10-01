Update Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: 103 Santri Dievakuasi, 4 Meninggal

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:37 WIB
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii. Foto: Dok. Basarnas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo bertambah. Hingga Rabu (1/10) sore, total korban tewas tercatat empat orang.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan penambahan korban meninggal diketahui setelah tim SAR mengevakuasi dua santri dari reruntuhan di sektor A1, bagian depan puing bangunan.

“Dua korban telah dievakuasi, satu meninggal dunia, satu lainnya masih hidup dan langsung diserahkan ke tim medis,” kata Syafii di lokasi kejadian.

Dengan tambahan itu, data sementara menunjukkan 13 korban berhasil dievakuasi, empat di antaranya meninggal dunia.

Namun, Syafii menyatakan data jumlah korban masih bisa berubah karena masih ada simpang siur terkait total santri yang terjebak.

“Tadi ada kesimpangsiuran terkait dengan jumlah mungkin nanti secara perlahan, tadi fokus kita hanya di operasi untuk rescue,” tuturnya.
Korban selamat ialah Syehlendra Haical RA (13) yang sempat diajak berbicara oleh tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya pada Senin (29/9).

Haical langsung ditangani dokter IGD begitu tiba sore ini.

"Betul masih dalam penanganan," kata Kepala Sub Bagian Humas RSUD RT Notopuro Sidoarjo Perdigsa Cahya.

Basarnas evakuasi dua korban santri dari reruntuhan Ponpes Al Khoziny. Satu meninggal dunia, satu selamat. Total korban tewas kini empat orang.
