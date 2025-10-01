Job Fair Inklusif 2025 di Surabaya: 67 Perusahaan Buka 5.589 Lowongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar Job Fair Inklusif 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (30/9).

Bursa kerja bertema ‘Merdeka Berkarir: Find Your Bright Future’ ini diikuti 67 perusahaan dengan total 5.589 lowongan kerja, terdiri dari 3.894 lowongan dalam negeri, 1.848 luar negeri, dan 163 khusus bagi penyandang disabilitas. Acara berlangsung hingga 1 Oktober 2025.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan job fair ini merupakan langkah nyata Pemprov Jatim merespons isu maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ini adalah bagian dari cara kami menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mendengar di sana ada PHK, di sini ada PHK maka Pemprov hadir dengan membuka ribuan peluang kerja,” kata Khofifah.

Khofifah juga mengapresiasi dukungan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) yang berhasil menyediakan ribuan lowongan tersebut.

“Terima kasih seluruh DUDIKA, baik yang menyiapkan lowongan di dalam maupun luar negeri,” ucapnya.

Baca Juga: Korban Penahanan Ijazah Bakal Laporkan 3 Akun Diduga Lakukan Penipuan Lowongan Kerja

Dia menekankan pencarian kerja harus selaras dengan keterampilan sekaligus kondisi pencari kerja. Khusus untuk perempuan yang sudah berkeluarga, menurutnya, lokasi kerja menjadi faktor penting.

“Di bidang apa dan di mana, itu penting untuk diputuskan, terutama bagi perempuan berkeluarga yang tidak mudah meninggalkan anak dan keluarga bila lokasi kerja jauh,” jelasnya.