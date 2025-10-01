Inilah Identitas Korban Selamat Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satu korban selamat dalam insiden ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo dievakuasi pada hari ketiga pencarian, Rabu (1/10).

Dia ialah Syehlendra Haical RA (13), korban yang sempat diajak berbicara oleh tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Senin (29/9).

Kepala Sub Bagian Humas RSUD RT Notopuro Sidoarjo Perdigsa Cahya mengatakan Haical langsung ditangani dokter IGD begitu tiba sore ini.

"Betul masih dalam penanganan," kata Perdigsa.

Saat ini, tim medis masih melalukan observasi terhadap kesehatan Haical dengan menjalani rontgent

"Sedang dirontgent sekarang untuk dicek," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim SAR Gabungan mengevakuasi dua dari 15 korban reruntuhan dari ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny.

Mereka berhasil dievakuasi setelah dua hari terjebak di tumpukan material beton sejak Senin (29/9).