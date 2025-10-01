PT SPIL Gandeng ITS Bentuk Pusat Riset Logistik dan Kecerdasan Buatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendirikan SPIL Research Center (SRC) di Kampus ITS, Surabaya, Selasa (30/9).

Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS Fadlilatul Taufany dan General Manager Human Capital & Corporate Affairs PT SPIL Dominikus Putranda Romo Ganggu.

SRC hadir untuk memperkuat ekosistem riset yang menghubungkan keunggulan akademik ITS dengan pengalaman industri SPIL.

Fokus penelitian meliputi pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), riset kolaboratif dosen dan tim riset SPIL, program magang berbasis proyek, hingga publikasi ilmiah di bidang logistik.

Salah satu program perdana SRC adalah hackathon, yang melibatkan mahasiswa lintas disiplin untuk menciptakan solusi berbasis AI dalam menjawab tantangan industri logistik.

“Kolaborasi dengan ITS menjadi langkah strategis PT SPIL memperluas riset logistik modern. Sinergi ini diharapkan melahirkan inovasi sekaligus membuka ruang belajar lebih luas bagi mahasiswa,” kata Dominikus.

Menurutnya, tren logistik nasional kini bergerak menuju digitalisasi. PT SPIL sendiri telah mengembangkan platform MySPIL yang memungkinkan pelanggan melacak posisi barang secara real time.

Selain ITS, SPIL juga bermitra dengan delapan perguruan tinggi lain, seperti Universitas Ciputra, Universitas Airlangga, UNIKA Atma Jaya Jakarta, hingga Universitas Cenderawasih Jayapura. Bentuk kerja sama meliputi riset, magang, hingga pertukaran gagasan inovatif.