Dindik Jatim Latih Ratusan Murid SMA dan SMK Mojokerto Kuasai AI dan Coding

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Dinas Pendidikan Jatim menguatkan komitmen digitalisasi pendidikan dengan memberikan pelatihan kepada 100 murid SMA/SMK di Mojokerto.

Pelatihan yang berlangsung di SMKN 1 Dlanggu, Mojokerto selama dua hari pada 29-30 September 2025 itu membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan coding.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pelatihan itu bertujuan melahirkan murid yang unggul akademik dan siap menghadapi tantangan teknologi digital.

Menurutnya, pemanfaatan AI dan coding sebagai keterampilan masa depan sangat penting, apalagi di dunia pendidikan yang harus bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi.

“Saya berharap murid dan guru tidak sekadar menggunakan AI sebagai alat bantu, tetapi mampu mengembangkannya menjadi solusi bermanfaat. AI dan coding akan menjadi bagian dari sistem belajar masa depan ketika digunakan dengan inovasi dan kreativitas,” ujar Aries, Selasa (30/9).

Aries menyebut kebutuhan dunia kerja saat ini menuntut generasi muda yang memiliki kompetensi teknologi. Karena itu, sekolah-sekolah di Jatim harus menjadi pionir menyiapkan murid unggul di bidang digital.

“Kalau dikelola benar, AI dan coding bisa membawa anak-anak lebih kreatif, mandiri, dan siap bersaing di tingkat global,” tuturnya.

Kepala UPT TIKP Jatim Mustakim menjelaskan selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan dasar mengenai AI, coding, literasi digital, hingga etika penggunaan teknologi.