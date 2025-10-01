Musala Ponpes AlKhoziny Ambruk, Pakar Teknik Sipil Soroti Kualitas Pengecoran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Dr Yudha Lesmana menyoroti pengecoran yang dilakukan terhadap ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Menurutnya, bangunan yang ambruk itu masih dalam tahap pengecoran. Prinsipnya, kata dia, proses pengecoran tidak akan menimbulkan masalah jika sesuai perencanaan.

Dia menduga adanya kemungkinan usia pengecoran yang belum matang.

“Kalau ini gedung baru, ada kekhawatiran umur pengecoran belum cukup. Beton masih lemah karena belum matang sudah ditambah beban baru,” ucap Yudha, Selasa (30/9).

Yudha menyebut idealnya bangunan yang lebih dari satu lantai minimal 14 hingga 28 hari untuk ditambah beban baru di atasnya agar mencapai kekuatan yang memadai.

Selain itu, peran ahli teknik sipil sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan gedung, termasuk untuk fasilitas pendidikan, seperti pesantren.

“Gedung ini perlu dilihat apakah direncanakan tenaga teknik sipil atau tidak. Bahannya sesuai mutu atau tidak. Di lapangan sering kali hanya mengandalkan pengalaman tukang, bahkan material yang dipakai bisa saja tidak sesuai spesifikasi,” jelasnya.

Dosen yang kesehariannya mengajarkan struktur beton, baja, dan struktur tahan gempa itu mengingatkan banyak bangunan rendah di Indonesia dibangun tanpa standar rekayasa struktur memadai, berbeda dengan bangunan tinggi yang lebih ketat pengawasannya.