Basarnas Beberkan Penyebab Sulitnya Evakuasi Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Total ada 15 korban yang terdeteksi, delapan meninggal dunia, sementara tujuh berzona merah atau masih ada tanda-tanda kehidupan.

Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas Emi Freezer menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi konstruksi bangunan yang menyulitkan proses penyelamatan.

“Kondisi umum yang dapat kami sampaikan dan bisa kita lihat dari lokasi, konstruksi bangunan yang utamanya terdiri dari empat lantai, akibat kegagalan konstruksi ini kemudian berubah menjadi tumpukan bangunan atau istilah internasional itu pancake model,” jelas Freezer, Rabu (1/10).

Menurutnya, dari pancake model tersebut terlihat pusat gravitasi bangunan bergeser ke arah kiri sehingga akses ke beberapa sisi tertutup rapat.

“Pada saat posisi gravity of center yang ada di tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar sehingga untuk bisa mengakses ruangan sebelah, kami hanya bisa menggunakan interaksi suara atau voice calling dan flexible search cam yang dimasukkan ke celah-celah kecil di antara kolom utama,” bebernya.

Freezer menyebut konstruksi kolom utama bangunan justru membentuk U-shape alih-alih patah seperti standar kegagalan struktur. Hal ini menunjukkan elastisitas material yang tinggi, namun kemampuan menahan beban tidak sesuai standar.

“Akibatnya tercipta void atau ruang-ruang sempit yang menyulitkan akses tim evakuasi,” ujarnya.

Meski penuh tantangan, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 11 korban dari tiga sektor berbeda, yakni A1, A2, dan A3. Sektor A1 dan A2 berada di permukaan bawah, sementara A3 di lantai atas.