JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 15 Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny yang Terdeteksi 8 Meninggal dan 7 Hidup

15 Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny yang Terdeteksi 8 Meninggal dan 7 Hidup

Rabu, 01 Oktober 2025 – 15:03 WIB
15 Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny yang Terdeteksi 8 Meninggal dan 7 Hidup - JPNN.com Jatim
Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas Emi Freezer (kiri) menyampaikan detail teknis evakuasi korban ambruknya musala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Rabu (1/10) . Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim gabungan mendeteksi kembali keberadaan korban ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Ada delapan korban yang terdeteksi menggunakan kamera scam. Namun, mereka dinyatakan meninggal dunia sehingga total yang terdeteksi menjadi 15 orang.

Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas Emi Freezer menyampaikan hingga saat ini total ada 15 korban yang telah terdeteksi tertimbun material bangunan.

Baca Juga:

Sebanyak tujuh korban sebelumnya tela terdeteksi oleh tim dalam keadaan zona merah atau masih hidup, sedangkan delapan korban baru terdeteksi.

“Kami sampaikan target dalam proses evakuasi yang sudah teridentifikasi ada 15 titik. Di mana 15 titik, delapan sementara sudah berstatus hitam, lalu tujuh masih berstatus merah,” kata Freezer saat konferensi pers, Rabu (1/10).

Namun, proses evakuasi dari delapan korban meninggal dunia belum bisa dilakukan. Sebab, posisi tubuh mereka terhimpit di kolom reruntuhan bangunan.

Baca Juga:

“Delapan belum bisa kami pindahkan karena torso, batang tubuhnya itu terhimpit di kolom sehingga kalau kami mau pindahkan ini kami harus angkat beban lancer empat lantai ke atas,” jelasnya.

Maka dari itu, untuk mengevakuasi korban meninggal dunia menunggu tahapan proses evekuasi dinyatakan selesai. Nantinya, untuk mengevakuasi korban bisa menggunakan alat berat.

Delapan korban musala Ponpes Sidoarjo ambruk, kondisinya meninggal dunia dan tujuh masih hidup.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny musala ponpes ambruk korban ponpes al khoziny ambruk musala ponpes al khoziny ambruk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU