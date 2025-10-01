JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin

Rabu, 01 Oktober 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (1/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Pakis, Pakisaji, Singosari, dan Wonosari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Gedangan dan Pagak berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Bantur, Donomulyo, Gedangan, dan Pagak berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Malamnya Bantur, Donomulyo, Gedangan, dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU