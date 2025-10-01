Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (1/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Pakis, Pakisaji, Singosari, dan Wonosari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya Gedangan dan Pagak berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Bantur, Donomulyo, Gedangan, dan Pagak berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Bantur, Donomulyo, Gedangan, dan Turen berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.