Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (1/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bulak, Kenjeran, Semampir, dan Tambaksari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-8 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)