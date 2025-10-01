Cuaca Jawa Timur 1 Oktober 2025, Pagi dan Siang Gerimis di Wilayah Berikut

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 09:33 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (1/10).

Paginya Blitar hujan lebat disertai petir. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Lamongan, Lumajang, Madiun

Gerimis juga mengguyur Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Magetan. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
