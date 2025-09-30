Kecelakaan Kerja di Pabrik Gula Lamongan, Teknisi Tewas Jatuh Seusai Tersiram Cairan Panas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan menyelidiki kasus kecelakaan kerja di Pabrik Gula PT Kebun Tebu Mas (KTM), Kecamatan Ngimbang, yang menewaskan seorang teknisi bernama Kunarto (41) warga Sidoarjo.

Kecelakaan terjadi saat korban bersama timnya melakukan perbaikan darurat pada flash tank produksi pada Senin (29/9) dini hari.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid membenarkan insiden tersebut.

“Benar, terjadi kecelakaan kerja di PT KTM yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Saat ini Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sedang melakukan penyelidikan,” ujar Hamzaid, Selasa (30/9).

Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula Minggu (28/9) sekitar pukul 23.30 WIB ketika saluran flash tank mengalami penyumbatan. Kunarto sebagai pimpinan tim teknis memimpin lima anggotanya untuk melakukan perbaikan.

Awalnya tim mencoba membuka baut pipa outlet, namun gagal. Kunarto lalu memerintahkan agar dilakukan pemotongan pipa meski sempat ditentang salah satu anggota karena berisiko tinggi.

Sekitar pukul 02.30 WIB, cairan nira bersuhu sekitar 100 derajat Celsius menyembur dari pipa.

"Semburan panas itu mengenai tubuh Kunarto yang berada di platform setinggi 12 meter hingga membuatnya terjatuh," jelasnya.