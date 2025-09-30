Evakuasi Santri Tertimpa Reruntuhan Musala Ponpes Al Khoziny Penuh Ketegangan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Upaya penyelamatan terhadap santri yang terjebak di bawah reruntuhan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Senin (29/9), berjalan penuh tantangan.

Tim SAR gabungan terus bekerja keras mengevakuasi korban yang masih bertahan di balik tumpukan material bangunan.

Momen penyelamatan itu terekam kamera tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Dalam tayangan video terlihat tubuh korban terjepit material, sedangkan tim rescue berusaha menjalin komunikasi agar mereka tetap tenang.

Petugas berulang kali memberikan dukungan moral kepada dua santri yang masih terjebak.

“Yusuf, umurmu berapa? Apa yang luka,” tanya salah satu petugas bernama Aziz.

Dengan suara terbata-bata, Yusuf menjawab bahwa usianya 16 tahun dan tubuhnya terjepit meski tidak mengalami luka terbuka.

“(Umur) 16, enggak ada (yang luka), (terjepit) iya,” ucap Yusuf.