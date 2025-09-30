Potret Pengelolaan Sampah Mandiri di RSUD dr Soetomo, Pertama di Indonesia

JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 16:10 WIB
Potret pengelolahan sampah mandiri di RSU dr Soetomo, inovasi pertama dan satu-satunya di Indonesia. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo tampak sibuk pada Jumat (26/9) pagi. Pasien silih berganti berdatangan, tenaga medis juga terlihat berlalu lalang melayani satu persatu masyarakat yang datang untuk berobat.

Di tengah ramainya aktivitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr Soetomo, ada satu sudut yang jarang tersorot mata publik, yakni Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Rumah Lestari atau yang memiliki kepanjangan Raih Untung Memilah Sampah Lingkungan Sehat Resik Tertata Rapih.

TPST Rumah Lestari merupakan fasilitas pertama sekaligus satu-satunya di Jawa Timur yang dirancang khusus untuk mengelola limbah padat domestik yang dihasilkan oleh RSUD Dr Soetomo.

Bangunan TPST Rumah Lestari berdiri di area belakang rumah sakit. Dari luar tampak seperti bangunan biasa dengan beratapkan galvalum.

Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD Dr Soetomo Suhariono saat menunjukan produk eco enzym yang terbuat dari limbah sisa makanan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

Namun, saat dibuka tampak keseriusan pengelolaan sampah sangat terorganisir.

Sampah-sampah dikumpulkan ke TPST Rumah Lestari dipilah dengan rapi antara organik dan anorganik. Prosesnya melibatkan tenaga khusus terampil, agar tidak mencampur limbah medis dengan limbah domestik.

Latar Belakang TPST Rumah Lestari

Inovasi ini muncul sebagai jawaban atas banyaknya sampah yang dihasilkan dari sampah domestik dan sisa makanan pasien RSUD Dr Soetomo hingga mencapai tiga ton per hari.

TPST Rumah Lestari besutan RSUD Dr Soetomo yang pertama di Indonesia meraih penghargaan juara 2 PERSI Award.
