Rute Langsung Surabaya–Haikou Dibuka, Wisata Hainan Kini Lebih Mudah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wisata ke China makin diminati masyarakat Surabaya. Salah satunya ke Kota Haikou, Hainan, yang dikenal sebagai surga tropis. Menjawab tingginya antusiasme, penerbangan carter reguler rute langsung Surabaya–Haikou resmi hadir mulai 16 November 2025.

Rute baru ini merupakan hasil kerja sama Connectra Rep, konsorsium tiga travel agency Hainan: Hainan Xuhui Travel Agency, Guangxi Maicheng International Travel Agency, dan Hainan Ant Pintu Travel Agency.

General Manager Xuhui Travel Agency Co., Ltd Qin Bing mengatakan rute ini dioperasikan Hainan Airlines menggunakan Boeing B737 bintang lima.

Jadwal penerbangan Surabaya–Haikou setiap Senin dan Kamis, sedangkan Haikou–Surabaya tiap Rabu dan Minggu.

“Rute ini sangat mempersingkat jarak dan waktu antara Surabaya dan Hainan sekaligus membuka jalur langsung yang efisien dan nyaman bagi wisatawan maupun pebisnis,” ujar Qin Bing di Surabaya, Senin (29/9).

Hainan sendiri menawarkan potensi wisata besar, mulai pantai, laut, mata air panas, hutan hujan tropis, hingga budaya Li dan Miao.

Director Connectra Rep Sandra menambahkan pihaknya juga menawarkan paket Beautiful Hainan, perjalanan 8 hari 6 malam dengan harga mulai Rp 12,98 juta all-in.

“Cukup satu kali perjalanan, tamu akan memahami masa lalu, kini, dan masa depan Hainan,” kata Sandra.