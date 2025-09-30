Bangunan Ponpes Al Khoziny yang Ambruk Diduga Tak Punya IMB

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Bangunan asrama putra Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang ambruk saat proses pembangunan diduga karena tak memiliki izi mendirikan bangunan (IMB).

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan dia mencari dan menanyakan keberadaan IMB itu, tetapi pihak pesantren tidak bisa menunjukan.

“Ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata enggak ada. Tadi ngecor lantai 3 karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh,” kata Subandi saat meninjau lokasi Selasa (30/9).

Padahal, kata Subandi IMB menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pembangunan agar aman. Akhirnya gedung jadi tak sesuai standar.

“Jadi, banyak pondok itu kadang bangun masjid, pondok, kadang dia tidak mengurus IMB-nya dulu, langsung bangun. Baru selesai (membangun), izin-izin ini baru selesai termasuk IMB ini harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny KH Abdus Salam Mujib mengaku tak tahu menahu soal izin tersebut.

“Lah itu enggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama,” kata Salam.

Sebelumnya, Salam membeberkan bahwa musala ambruk di ponpesnya terjadi di tengah proses pengecoran atap.