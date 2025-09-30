Jumlah Korban Meninggal Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Bertambah, Total 2 Orang

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah korban meninggal akibat insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo bertambah satu. Total ada dua yang meninggal dunia imbas insiden ini.

Dua yang meninggal dunia itu tercatat dalam daftar korban yang dilarikan ke RSUD R T Noropuro dari total 40 orang. Sementara 38 yang selamat, delapan di antaranya masih dirawat sisanya telah pulang.

Dua korban meninggal ini sebelumnya dirawat atas nama Mochammad Mashudulhaq (14) warga Kali Kendal Dukuh Pakis Surabaya, dan Muhammad Soleh (22) asal Bangka Belitung.

Direktur Utama RSUD R T Notopuro Sidoarjo Dokter Atok Irawan menyebut masih ada satu pasien yang statusnya ada di zona merah masih dirawat di IGD.

"Tinggal satu ini yang di zona merah IGD yang tadi dua yang meninggal barusan," kata Atok, Selasa (30/9).

Dia memastikan rumah sakit siap menampung pasien, ada penambahan perawat untuk jaga. Termasuk dokter bedah yang dikirim ke tempat evakuasi.

"Dokter bedah yang kami kirim ke tempat TKP untuk bedah dua orang, anestesi satu orang, kemudian juga ada standby di sini juga dan dokter bedah dua orang tadi malam standby di sini perawatan juga demikian," ujarnya.

Dengan data terbaru itu, total korban adalah 100 orang. Rinciannya dua di antaranya meninggal dunia, sebelas dievakuasi dari reruntuhan, 79 selamat, sedangkan tujuh orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. (mcr23/npnn)