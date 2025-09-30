JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Update Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: Total 100 Korban, 7 Masih Terjebak

Update Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: Total 100 Korban, 7 Masih Terjebak

Selasa, 30 September 2025 – 11:36 WIB
Update Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: Total 100 Korban, 7 Masih Terjebak - JPNN.com Jatim
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono memastikan tujuh orang yang terjebak di reruntuhan bangunan Ponpes Al Khoziny yang ambruk masih hidup. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim Gabungan masih berupaya melakukan korban yang tertimpa material bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoaro yang ambruk pada Senin (29/9). Saat ini, ada tujuh korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan.

Sekertaris Daerah Provinsi Jatim (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono memastikan tujuh orang yang terjebak di dalam masih hidup. Tim SAR juga intensif berkomunikasi dengan mereka.

"Yang masih hidup dan terdeteksi ada tujuh lagi, ada satu sektor yang di belakang satu orang, kemudian di tengah satu orang, di samping kanan lima orang. Itu terdeteksi masih komunikasi," ujar Adhy.

Baca Juga:

Korban yang terjebak juga telah diberi makanan, minuman dan oksigen agar tetap bisa bertahan. Suplai makanan dan oksigen diberi sampai SAR berhasil mengevakuasi.

"Kami kasih suplai minum, makan, kemudian kasih oksigen," ungkapnya.

Adhy menyebut, proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai para korban. Bahkan, tim SAR gabungan juga tidak menggunakan alat barat.

Baca Juga:

"Fokus hari ini kami belum menggunakan alat berat karena kalau dilakukan alat berat maka  pergeseran itu menjadi malah mencelakakan ya, baik petugas maupun yang dievakuasi," jelasnya.

Adhy memastikan tujuh orang korban itu dievakuasi secepat mungkin. Petugas juga bekerjaran dengan waktu.

Tujuh orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan Ponpes Al Khoziny di Buduran yang ambruk, Senin (29/9)
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny bangunan ponpes al khoziny ambruk update korban ponpes ambruk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU