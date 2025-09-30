JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Satgas MBG Ungkap Penutupan SPPG Panen Resto Tulungagung, Ternyata

Satgas MBG Ungkap Penutupan SPPG Panen Resto Tulungagung, Ternyata

Selasa, 30 September 2025 – 10:35 WIB
Satgas MBG Ungkap Penutupan SPPG Panen Resto Tulungagung, Ternyata - JPNN.com Jatim
Pengendara melintas di depan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panen Resto, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (29/9/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebut penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panen Resto disebabkan masalah internal.

Sekretaris Satgas MBG Tulungagung, Agus Suswantoro, mengatakan ada miskomunikasi yang berujung pengunduran diri tenaga ahli gizi dan akuntan.

“Dua posisi ini wajib ada. Kalau tidak, pelayanan MBG tidak bisa dijalankan,” ujar Agus, Senin (29/9).

Baca Juga:

Namun pernyataan itu langsung dibantah Kepala SPPG Panen Resto, Robby Hananto. Ia menegaskan timnya masih lengkap dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri.

“Tidak benar itu. Ahli gizi dan akuntan masih ada. Kami siap bertugas begitu izin operasional diberikan,” kata Robby.

Menurut Robby, Panen Resto memiliki 50 orang tim, terdiri dari 47 relawan serta tiga tenaga manajerial, yakni kepala, ahli gizi, dan akuntan.

Baca Juga:

Saat ini pihaknya tengah menyempurnakan tata ruang dan sarana dapur sesuai evaluasi Satgas MBG.

“Target kami, operasional kembali pada 13 Oktober 2025,” tuturnya.

Satgas MBG Tulungagung menyebut operasional Panen Resto terhenti karena tenaga ahli gizi dan akuntan mundur.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penutupan sppg mbg tulungagung penghentian mbg sppg ditutup Tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU