Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (30/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Lawang, Sumbermanjing Wetan, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Dampit, Kasembon, Kromengan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.