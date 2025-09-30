Cuaca Ekstrem di Jember, Pohon Tumbang Rusak Mobil dan Tembok RS Paru

jatim.jpnn.com, JEMBER - Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di Kabupaten Jember, Senin (29/9).

"Ada dua lokasi terdampak berada di Jalan Brawijaya, Kelurahan Mangli dan Rumah Sakit (RS) Paru Jember di Jalan Nusa Indah," kata Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo.

Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo mengatakan salah satu pohon berdiameter 100 cm tumbang dan menimpa mobil milik Efendi, warga Desa Pakis, Kecamatan Panti, yang tengah melaju dari arah barat ke timur.

"Pohon menimpa mobil milik Efendi yang membawa tujuh penumpang dan satu balita yang merupakan warga Desa Pakis, Kecamatan Panti. Semuanya selamat, tetapi mobilnya mengalami kerusakan sedang," ujarnya.

Selain itu, dua pohon berdiameter sekitar 90 cm tumbang di area RS Paru Jember. Pohon tersebut menimpa mobil yang terparkir dan merusak tembok pagar rumah sakit.

"Tidak ada korban jiwa. Namun, kami tetap mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang terjadi sewaktu-waktu menjelang musim hujan," tuturnya.

Petugas BPBD bersama sukarelawan telah mengevakuasi pohon di Jalan Brawijaya sehingga arus lalu lintas Jember–Surabaya yang sempat macet panjang kini kembali normal.

"Akses jalan nasional Jember-Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang akibat pohon tumbang tersebut. Namun, saat ini sudah selesai ditangani oleh petugas, sehingga arus lalu lintas kembali lancar," ujarnya. (antara/mcr12/jpnn)