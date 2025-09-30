Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Bakal Gerimis, Siang Sampai Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (30/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantikan, Pakal, Semampir, dan Tandes. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)