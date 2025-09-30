Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Jadi 86 Orang, 1 di Antaranya Meninggal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jumlah korban ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny Jalan Jalan Khr. Abbas II No.22, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9) bertambah. Semula berjumlah 79 kini bertambah menjadi 86.

Direktur Utama RSUD RT Notopuro Sidoarjo Dokter Atok Irawan memerinci 38 korban luka dirawat di rumah sakitnya, empat di RS Delta Surya, dan 45 korban dilarikan di RS Islam Siti Hajar dengan 1 di antaranya meninggal dunia.

"Di sini (RSUD RT Notopuro) 27 rawat jalan. lima pasien ini sedang opname, dua operasi, satu observasi cedera otak ringan. Kemudian dua pasien tadi dengan patah tulang ini pulang. Kemudian dua pasien observasi. Lalu satu pasien baru masuk kami putuskan amputasi lengan kiri," beber Atok.

Dari korban yang dirawat di RSUD RT Notopuro, satu di antaranya diamputasi di lokasi kejadian karena lengan kiri hancur tertimpa reruntuhan bangunan.

"Nur Ahmad namanya (yang diamputasi)," ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu pengasuh KH Abdus Salam Mujib menjelaskan saat kejadian sedang dilakukan proses pengecoran pada deck di lantai 3. Pengecoran tahap terakhir itu dilakukan sejak pagi.

“Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya, hanya itu. Bangunan ini dirancang tidak memiliki atap, tetapi dicor pada bagian deck lantai 3,” kata Salam.

Dia membenarkan saat insiden terjadi, ratusan santri tengah mengikuti salat Ashar berjemaah.