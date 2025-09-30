Cuaca Jawa Timur 30 September 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (30/9).

Paginya Surabaya dan Kota Batu berawan. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tuban, dan Tulungagung.

Adapun wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Malang. Kota Batu dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Jember, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Malang, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-13 kilometer per jam.