JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 30 September 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

Cuaca Jawa Timur 30 September 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

Selasa, 30 September 2025 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 30 September 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (30/9).

Paginya Surabaya dan Kota Batu berawan. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tuban, dan Tulungagung.

Baca Juga:

Adapun wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Malang. Kota Batu dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Jember, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Malang, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-13 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU