Inilah Identitas Korban Meninggal dalam Ambruknya Musala Ponpes Khoziny Sidoarjo

Senin, 29 September 2025 – 22:25 WIB
Inilah Identitas Korban Meninggal dalam Ambruknya Musala Ponpes Khoziny Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Kombes Jules Abraham Abast (kiri) membeberkan data terkini terkait korban ambruknya musala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satu santri dilaporkan meninggal dunia atas insiden ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Jalan Khr. Abbas II No.22, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9).

Berdasarkan data BPBD Kota Surabaya, satu santri yang meninggal itu ialah Maulana Alfan Ibrahimafic.

Maulana merupakan warga Kalianyar Kulon Gang 9 No 5 Kelurahan/Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya.

Saat ini, korban meninggal dunia sedang dalam proses pemulangan dari RSUD Notopuro.

Kabid Humas Polda Kombes Jules Abraham Abast memerinci 45 korban dilarikan ke RSUD Noto Puro, sedangkan 34 dilarikan ke RS Siti Hajar.

“Data itu berdasarkan pukul 19.00 WIB, satu korban meninggal itu di RSUD Notopuro,” kata Jules.

Jules mengaku belum mengetahui pasti korban meninggal saat di rumah sakit atau di lokasi kejadian.

“Kami belum bisa memastiskan meninggal di sini atau di rumah. Namun, data sementara dari yang kami himpun ada satu. Keluarnya bertemu dengan saya bagaimana upaya memulangkan keluarganya. Yang bersangkutan mengaku dari om-nya, meninggal dunia adalah keponakan,” jelasnya.

Korban meninggal imbas bangunan ambruk di Ponpes Al Khoziny merupakan warga Surabaya
