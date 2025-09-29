Inilah Identitas Korban Meninggal dalam Ambruknya Musala Ponpes Khoziny Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satu santri dilaporkan meninggal dunia atas insiden ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Jalan Khr. Abbas II No.22, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9).

Berdasarkan data BPBD Kota Surabaya, satu santri yang meninggal itu ialah Maulana Alfan Ibrahimafic.

Maulana merupakan warga Kalianyar Kulon Gang 9 No 5 Kelurahan/Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya.

Baca Juga: Kesaksian Santri Sampang Selamat dari Insiden Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny

Saat ini, korban meninggal dunia sedang dalam proses pemulangan dari RSUD Notopuro.

Kabid Humas Polda Kombes Jules Abraham Abast memerinci 45 korban dilarikan ke RSUD Noto Puro, sedangkan 34 dilarikan ke RS Siti Hajar.

“Data itu berdasarkan pukul 19.00 WIB, satu korban meninggal itu di RSUD Notopuro,” kata Jules.

Baca Juga: Daftar 34 Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk yang Dirawat di IGD RSUD Notopuro

Jules mengaku belum mengetahui pasti korban meninggal saat di rumah sakit atau di lokasi kejadian.

“Kami belum bisa memastiskan meninggal di sini atau di rumah. Namun, data sementara dari yang kami himpun ada satu. Keluarnya bertemu dengan saya bagaimana upaya memulangkan keluarganya. Yang bersangkutan mengaku dari om-nya, meninggal dunia adalah keponakan,” jelasnya.