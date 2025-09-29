Kesaksian Santri Sampang Selamat dari Insiden Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Insiden ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny Jalan Khr. Abbas II No.22, Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo menyisakan kisah pilu.

Salah satu santri yang berhasil selamat, Muhammad Rijalul Qoib (13) asal Sampang, Madura menceritakan detik-detik dirinya lolos dari maut.

Rijalul mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB ketika ratusan santri sedang melaksanakan salat Ashar berjemaah. Tiba-tiba dia mendengar suara retakan keras dari arah atas bangunan.

“Awalnya bunyinya kecil, seperti material yang jatuh. Lama-lama makin keras lalu runtuh,” ujar Rijalul, Senin (29/9).

Dia mengatakan musala tersebut sebenarnya masih dalam proses pembangunan dan direncanakan terdiri dari tiga lantai.

Namun, meski belum selesai, bangunan itu sudah digunakan untuk kegiatan sehari-hari para santri.

Saat material bangunan mulai runtuh, Rijalul berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju tempat wudu. Namun nahas, bagian wajahnya sempat terkena puing atap yang berjatuhan.

“Saya sempat tertimpa, tapi akhirnya bisa keluar lewat celah reruntuhan,” ucapnya.