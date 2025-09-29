Daftar 34 Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk yang Dirawat di IGD RSUD Notopuro

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 34 santri yang menjadi korban dari ambruknya bangunan Pondok Pesantran Al Khoziny dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Senin (29/9) malam.

Nama-nama santri yang menjadi korban itu ditulis di papan informasi yang diletakkan di depan IGD untuk memudahkan keluarga mencari putranya.

"Sementara ini 34, luka ringan, tetapi sekarang masih dalam penanganan," kata pengelola data IGD RSUD RT Notopuro Sidoarjo Erul.

Pihak rumah sakit memastikan tidak ada korban jiwa yang dibawa ke kamar jenazah rumah sakit ini.

Berikut daftar sementara data pasien luka di RSUD RT Notopuro Sidoarjo:

1. Mudhar Zahid

2. Salman

3. Felyx