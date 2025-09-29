JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Daftar 34 Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk yang Dirawat di IGD RSUD Notopuro

Daftar 34 Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk yang Dirawat di IGD RSUD Notopuro

Senin, 29 September 2025 – 21:40 WIB
Daftar 34 Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk yang Dirawat di IGD RSUD Notopuro - JPNN.com Jatim
Suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Senin (29/9) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 34 santri yang menjadi korban dari ambruknya bangunan Pondok Pesantran Al Khoziny dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Senin (29/9) malam.

Nama-nama santri yang menjadi korban itu ditulis di papan informasi yang diletakkan di depan IGD untuk memudahkan keluarga mencari putranya.

"Sementara ini 34, luka ringan, tetapi sekarang masih dalam penanganan," kata pengelola data IGD RSUD RT Notopuro Sidoarjo Erul.

Baca Juga:

Pihak rumah sakit memastikan tidak ada korban jiwa yang dibawa ke kamar jenazah rumah sakit ini.

Berikut daftar sementara data pasien luka di RSUD RT Notopuro Sidoarjo:

1. Mudhar Zahid

Baca Juga:

2. Salman

3. Felyx

Sebanyak 34 korban ambruknya musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo dilarikan ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan perawatan intensif.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny korban ponpes al khoziny ambruk evakuasi korban ponpes ambruk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU