Musala Ambruk, Pengasuh Ponpes Al Khoziny Sebut Sebagai Takdir Allah

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny KH Raden Abdus Salam Mujib menyebutkan insiden bangunan musala yang dalam tahap pengecoran ambruk karena takdir Allah.

Maka dari itu, pihaknya mendoakan agar pihak keluarga wali santri diberi ketabahan untuk menerima musibah ini.

“Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi, semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Diberi pahala yang sangat-sangat Apa yang enggak bisa mengutarakan, mudah-mudahan yang dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah,” kata KH Salam, Senin (29/9).

Dia menjelaskan saat kejadian sedang dilakukan proses pengecoran pada deck di lantai 3. Pengecoran tahap terakhir itu dilakukan sejak pagi.

“Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya, hanya itu. Bangunan ini dirancang tidak memiliki atap, namun dicor pada bagian deck lantai 3,” ujarnya.

Dia membenarkan saat insiden terjadi, ratusan santri sedang melakukan salat Ashar berjemaah.

“Iya betul. Bangunan ini masih kosong, belum ada yang menempati. Hanya ditempati lantai 1 untuk musala,” katanya.

Dia mengungkapkan gedung tiga lantai ini telah dibangun kurang lebih selama sembilan bulan. Namun, pada saat tahap akhir pengecoran deck lantai 3 tiba-tiba ambruk.