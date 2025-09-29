JPNN.com

Kronologi Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Saat Proses Pengecoran Deck Lantai 3

Senin, 29 September 2025 – 20:42 WIB
Salah satu pengasuh Ponpes Al Khoziny KH Abdus Salam Mujib (kanan) saat membeberkan kronologi ambruknya musala, Senin (29/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Suasana Salat Ashar di Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo mendadak mencekam diiringi suara teriakan histeris, Senin (29/9) sore.

Suasana khusyuk pada salat rakaat kedua itu hilang sekejap ketika bangunan musala tiga lantai yang dalam proses pengecoran tiba-tiba ambruk.

Ratusan santri yang mengikuti salat berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing.

Nahas, insiden itu membuat beberapa santri terjebak di dalam reruntuhan bangunan.

Salah satu pengasuh Ponpes Al Khoziny KH Abdus Salam Mujib menjelaskan saat kejadian sedang dilakukan proses pengecoran pada deck di lantai 3. Pengecoran tahap terakhir itu dilakukan sejak pagi.

“Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya, hanya itu. Bangunan ini dirancang tidak memiliki atap, tetapi dicor pada bagian deck lantai 3,” kata Salam.

Dia membenarkan saat insiden terjadi, ratusan santri sedang mengikuti salat Ashar berjamaah.

“Iya betul. Bangunan ini masih kosong, belum ada yang menempati. Hanya ditempati lantai 1 untuk musala,” katanya.

Detik-detik bangunan Ponpes Al Khoziny ambruk saat santri salat Ashar rakaat kedua
