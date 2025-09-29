BPBD Kerahkan Ekskavator Evakuasi Santri Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Proses evakuasi santri yang terjebak reruntuhan bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo masih berlangsung hingga Senin (29/9) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengerahkan alat berat berupa ekskavator untuk membantu pencarian. Petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, Polri, TNI, hingga relawan dan warga dikerahkan di lokasi.

Musala Ponpes Al Khoziny ambruk sekitar pukul 14.40 WIB saat digunakan untuk salat Asar berjemaah. Berdasarkan kesaksian santri kelas VII MTs Al Khoziny, Wahid, bangunan sempat bergoyang sebelum runtuh.

"Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung," kata Wahid.

Dia berhasil menyelamatkan diri bersama sejumlah santri lain.

Menurut Wahid, saat kejadian ada lebih dari 100 santri di dalam musala. Bangunan itu diketahui sedang dalam tahap renovasi untuk pembangunan lantai empat dari total lima lantai yang direncanakan.

Media Center Basarnas Surabaya menyebut, sejak pagi hari dilakukan pengecoran di lantai atas musala. Dugaan sementara, pondasi tidak mampu menahan beban hingga akhirnya bangunan roboh dari lantai empat sampai dasar.

Puluhan ambulans masih bersiaga di sekitar ponpes. Sejak sore, belasan korban luka telah dievakuasi ke RSUD Sidoarjo.