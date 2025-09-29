Evakuasi Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Diwarnai Teriakan Histeris

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo ambruk pada Senin (29/9) sore.

Musala tersebut ambruk dalam tahap pengecoran di lantai 3. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan salat Ashar di lantai 1.

Pantauan JPNN.com, sekitar pukul 18.30 WIB, proses evakuasi terhadap para korban masih berlangsung.

Ambulans silih berganti berdatangan untuk membawa korban-korban yang dievakuasi.

Teriakan histeris mewarnai proses evakuasi korban yang bisa ditemukan di dalam reruntuhan bangunan.

Sebanyak alat berat jenis excavator nampak dikerahkan untuk mencari korban-korban yang masih terjebak di dalam bangunan ambruk.

Polisi juga telah memang garis polisi untuk mempercepat proses evakuasi guna menhindarai kerumunan warga yang tidak berkepentingan.

Hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai korban yang selamat maupun meninggal dunia. (mcr23/jpnn)