Evakuasi Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Diwarnai Teriakan Histeris

Senin, 29 September 2025 – 20:02 WIB
Alat berat dikerahkan mencari korban yang masih terjebak di dalam bangunan musala yang ambruk di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo ambruk pada Senin (29/9) sore.

Musala tersebut ambruk dalam tahap pengecoran di lantai 3. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan salat Ashar di lantai 1.

Pantauan JPNN.com, sekitar pukul 18.30 WIB, proses evakuasi terhadap para korban masih berlangsung.

Ambulans silih berganti berdatangan untuk membawa korban-korban yang dievakuasi.

Teriakan histeris mewarnai proses evakuasi korban yang bisa ditemukan di dalam reruntuhan bangunan.

Sebanyak alat berat jenis excavator nampak dikerahkan untuk mencari korban-korban yang masih terjebak di dalam bangunan ambruk.

Polisi juga telah memang garis polisi untuk mempercepat proses evakuasi guna menhindarai kerumunan warga yang tidak berkepentingan.

Hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai korban yang selamat maupun meninggal dunia. (mcr23/jpnn)

Pencarian korban bangunan musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk mengerahkan dua alat berat

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

