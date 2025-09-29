Ambruknya Musala Ponpes Al Al Khoziny Sidoarjo Sempat Dikira Gempa Bumi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo ambruk, Senin (29/9) sore.

Bangunan berlantai dua setengah itu runtuh sekitar pukul 15.00 WIB, sesaat setelah pelaksanaan salat Asar berjamaah. Hingga kini, penyebab ambruknya bangunan masih belum diketahui.

Ketua RT setempat Munir mengaku sempat mendengar suara gemuruh sebelum bangunan tersebut roboh. Dia mengira ada gempa bumi.

"Habis salat asar itu ada suara gemuruh ada getaran seperti gempa ternyata musala," ungkap Munir.

Salah seorang santri bernama Wahid mengungkapkan bangunan tersebut masih dalam tahap pembangunan.

"Pas masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, terus merembet ke bagian lainnya gedung ini," ucapnya.

Belasan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Puluhan santri yang mengalami luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Namun, berdasarkan informasi di lokasi, masih ada santri yang diduga terjebak di balik reruntuhan.