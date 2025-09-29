Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, Wagub Emil: Evakuasi Korban Jalan Terus

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 19:07 WIB
Para santri membantu santri lainnya yang tertimpa reruntuhan ambruknya musala di Ponpes Al Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Proses evakuasi korban ambruknya musala lantai dua di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo masih terus berlangsung hingga Senin (29/9) malam.

Diduga masih ada santri yang terjebak di balik reruntuhan bangunan tempat para santri beribadah tersebut.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan operasi penyelamatan tidak akan dihentikan sebelum semua korban berhasil dievakuasi.

“(Evakuasi) tidak berhenti sampai (korban) selamat,” kata Emil.

Menurutnya, kondisi bangunan musala masih sangat berisiko.

“Operasi ini juga berisiko karena bangunan ini masih tidak stabil. Ini masih dipastikan, ada yang kreak-kreak di dalam itu yang harus kami pastikan,” katanya.

Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan darurat bagi para korban, termasuk yang masih terjebak.

“Makanan, minuman terutama, dan oksigen sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera diberikan dalam bentuk can agar kesulitan bernapas bisa diatasi,” tuturnya.

Proses evakuasi santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo masih berlanjut. Wagub Emil Dardak sebut bangunan musala masih berisiko, diduga ada korban terjebak.
