2 Tim SAR Dikerahkan Evakuasi Korban Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak dua tim rescue Kantor Basarnas Surabaya yang terdiri dari 13 personel dikerahkan menuju Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo atas insiden musala ambruk, Senin (29/9).

Tim pertama yang tiba di di lokasi, segera melakukan asesmen awal. Setelah itu tim SAR gabungan mendapati adanya tanda-tanda dua korban dalam keadaan selamat di bawah reruntuhan.

Tim kedua tiba dengan bantuan peralatan tambahan dan tim SAR gabungan langsung melakukan pembukaan akses dengan menggunakan peralatan ekstrikasi.

Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya untuk membuka akses ke lokasi santri yang tertimpa reruntuhan saat melakukan shalat di lantai bawah. Sementara itu, jumlah korban dari kejadian ini masih belum dapat dipastikan.

Sebelumnya, Musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ambruk saat digunakan salat Ashar berjamaah, Senin (29/9) sekitar pukul 14.40 WIB.

Peristiwa itu terjadi di lantai dua musala dan menimpa ratusan santri yang sedang beribadah.

Wahid, santri kelas tujuh MTs Al Khoziny mengaku sempat merasakan bangunan bergoyang sebelum runtuh.

"Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung," kata Wahid.