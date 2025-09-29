Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, Ratusan Santri Diduga Jadi Korban

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ambruk saat digunakan salat Ashar berjamaah, Senin (29/9) sekitar pukul 14.40 WIB.

Peristiwa itu terjadi di lantai dua musala dan menimpa ratusan santri yang sedang beribadah.

Wahid, santri kelas tujuh MTs Al Khoziny mengaku sempat merasakan bangunan bergoyang sebelum runtuh.

"Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung," kata Wahid.

Dia mengaku berhasil menyelamatkan diri dan mengajak teman-temannya segera keluar.

Menurut pengakuan Wahid, yang sedang melaksanakan salat berjamaah tersebut berjumlah lebih dari 100 orang santri.

Pantauan di lokasi, puluhan ambulans keluar masuk area pondok membawa santri yang terluka.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing bersama jajaran Polresta dan BPBD Sidoarjo juga tampak berada di lokasi untuk menangani kejadian tersebut. (antara/mcr12/jpnn)