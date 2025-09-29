Surabaya Panas Menyengat Mencapai 36 Derajat, BMKG Ungkap Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMKG Juanda mencatat suhu Surabaya tembus 36 derajat Celsius. Cuaca panas diprediksi berlangsung hingga Oktober 2025, warga pun mulai mengeluh kulit kering.

Warga Kota Pahlawan dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir mengeluhkan cuaca panas yang menyengat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda memprediksi kondisi ini masih berlangsung hingga Oktober 2025.

Wendy (28) warga Jalan Sememi, Benowo, mengaku sengatan panas sudah sangat terasa dalam sepekan terakhir.

“Kalau keluar rumah panasnya menyengat, apalagi jalanan dari rumah ke kantor di Ketintang itu berdebu. Enggak enak banget,” ujar Wendy, Senin (29/9).

Meski sudah memakai jaket, Wendy menyebut kulit tangannya tetap kering bahkan sampai mengelupas.

“Biasanya saya keluar jam 12 siang, itu panas-panasnya. Kayaknya habis ini harus beli lotion,” kata dia.

Prakirawan Cuaca BMKG Juanda Shanas Prayuda menjelaskan penyebab utama suhu terik di Surabaya karena posisi matahari yang berada dekat garis khatulistiwa.