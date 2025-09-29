JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Aktivis Yogyakarta Paul Ditangkap Polda Jatim Atas Dugaan Kerusuhan Demo Kediri

Aktivis Yogyakarta Paul Ditangkap Polda Jatim Atas Dugaan Kerusuhan Demo Kediri

Senin, 29 September 2025 – 16:10 WIB
Aktivis Yogyakarta Paul Ditangkap Polda Jatim Atas Dugaan Kerusuhan Demo Kediri - JPNN.com Jatim
Ilustrasi garis polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivis asal Yogyakarta M Fakhrurrozi atau Akrab disapa Paul ditangkap aparat dan saat ini sedang ditahan di Polda Jatim.

Direktur LBH Surabaya Habibus Shalihin mengatakan penangkapan terhadap Paul dilakukan pada Sabtu (27/9).

“Kami tiba di Polda Jatim, ternyata benar Paul dibawa, sekitar pukul 22.10 WIB. Kami ini baru bisa menemui karena baru sampai dari Jogja malam tadi,” kata Habibus, Senin (29/9).

Baca Juga:

Kini Habibus dan beberapa advokat lain sedang mendampingi Paul di Polda Jatim. Info sementara, kliennya itu ditangkap atas Laporan Polisi (LP) Model A.

LP Model A adalah laporan yang dibuat anggota Polri ketika menemukan, mengetahui, atau mengalami langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Habibus mengatakan penangkapan Paul disebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa di Kediri pada 30 Agustus 2025.

Baca Juga:

“Paul ditangkap karena diduga terlibat soal aksi (demonstrasi) yang di Kediri dan ternyata dia itu dilaporkan laporan Model A per 1 September 2025,” ujarnya.

Paul dituduh melanggar sejumlah pasal yang berkaitan dengan dugaan penghasutan, penghancuran, dan peristiwa kebakaran yang dianggap membahayakan publik.

Polda Jatim menangkap aktivis Yogyakarta Paul atas dugaan keterlibatan unjuk rasa di Kediri.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   aktivis penangkapan aktivis aktivis paul ditangkap kerusuhan demo demo kediri Polda Jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU