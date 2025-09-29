Jalan 2 Pekan, MBG di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Mendadak Dihentikan

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 15:33 WIB
Kendaraan boks pengangkut paket MBG terparkir di depan SPPG Panen Resto yang ditutup/dihentikan sementara operasionalnya. Antara/HO - bagus

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dihentikan setelah hanya berjalan dua pekan sejak diluncurkan 1 September 2025.

Wakil Kepala Humas SMAN 1 Kedungwaru Andy Chandra Purwonegoro mengungkapkan, pihak sekolah mendapat pemberitahuan penghentian program melalui pesan WhatsApp pada tengah malam.

“Dalam pesan singkat itu disampaikan pasokan MBG dihentikan mulai pertengahan September. Penyebabnya kami kurang tahu, informasinya hanya lewat WhatsApp sekitar pukul 23.00 WIB,” ujarnya, Senin (29/9).

Menurut Andy, selama dua minggu pelaksanaan, distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Panglima Sudirman berjalan lancar dengan kualitas hidangan baik.

“Kantin sekolah juga tidak terganggu karena MBG datang sekitar pukul 11.00 WIB. Kendala hanya teknis pembagian ke 1.300 siswa,” katanya.

Di sisi lain, beredar kabar program dihentikan karena sejumlah siswa penerima manfaat sempat mengalami mulas usai menyantap menu MBG. Namun, Andy enggan mengonfirmasi kabar tersebut.

Menurutnya, penghentian dilakukan sepihak oleh penyedia. Pihak penyedia tidak menyebut ada masalah pada kualitas menu.

“Program inj sebenarnya baik. Anak-anak juga senang dapat program makan bergizi gratis,” ucapnya.

Program MBG di SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung, dihentikan mendadak setelah hanya berjalan dua pekan. SPPG penyedia menu kini tutup.
Sumber Antara
