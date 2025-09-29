JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Detik-Detik Anjing Kintamani Terjepit Pagar, Damkar Surabaya Evakuasi dengan Dramatis

Detik-Detik Anjing Kintamani Terjepit Pagar, Damkar Surabaya Evakuasi dengan Dramatis

Senin, 29 September 2025 – 15:03 WIB
Detik-Detik Anjing Kintamani Terjepit Pagar, Damkar Surabaya Evakuasi dengan Dramatis - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat mengevakuasi anjing kintamani terjepit di pagar rumah Jalan Arjuno, Senin (29/9). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor anjing Kintamani milik Titus Austin (30) membuat warga Jalan Arjuno No. 59, Surabaya panik, Senin (29/9) pagi.

Hewan itu terjepit pagar rumah hingga menjerit kesakitan.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya bergerak cepat setelah laporan masuk pukul 06.43 WIB. Satu unit tim rescue tiba di lokasi hanya empat menit kemudian.

Baca Juga:

“Kondisi anjing terjepit di sela pagar cukup riskan. Evakuasi harus hati-hati agar tidak melukai hewan,” kata Kabid Pemadaman DPKP Surabaya Wasis Sutikno.

Proses penyelamatan berlangsung menegangkan. Tubuh anjing terjepit kuat di pelat besi pagar sehingga petugas menggunakan alat khusus.

Sesekali terdengar rintihan anjing, membuat suasana makin dramatis.

Baca Juga:

Berkat ketelitian tim rescue, anjing itu akhirnya berhasil dibebaskan tanpa luka serius.

Wasis menambahkan damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga evakuasi penyelamatan manusia maupun hewan.

Damkar Surabaya menyelamatkan anjing kintamani terjepit pagar rumah di Jalan Arjuno,
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   DPKP Surabaya Damkar Surabaya penyelamatan anjing evakuasi anjing anjing terjepit pagar anjing kintamani surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU