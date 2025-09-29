Detik-Detik Anjing Kintamani Terjepit Pagar, Damkar Surabaya Evakuasi dengan Dramatis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor anjing Kintamani milik Titus Austin (30) membuat warga Jalan Arjuno No. 59, Surabaya panik, Senin (29/9) pagi.

Hewan itu terjepit pagar rumah hingga menjerit kesakitan.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya bergerak cepat setelah laporan masuk pukul 06.43 WIB. Satu unit tim rescue tiba di lokasi hanya empat menit kemudian.

“Kondisi anjing terjepit di sela pagar cukup riskan. Evakuasi harus hati-hati agar tidak melukai hewan,” kata Kabid Pemadaman DPKP Surabaya Wasis Sutikno.

Proses penyelamatan berlangsung menegangkan. Tubuh anjing terjepit kuat di pelat besi pagar sehingga petugas menggunakan alat khusus.

Sesekali terdengar rintihan anjing, membuat suasana makin dramatis.

Berkat ketelitian tim rescue, anjing itu akhirnya berhasil dibebaskan tanpa luka serius.

Wasis menambahkan damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga evakuasi penyelamatan manusia maupun hewan.