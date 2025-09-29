Kakek Sebatang Kara di Magetan Ditemukan Meninggal Dunia di Rumahnya

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Nasib malang menimpa kakek sebatang kara bernama Sarmo (78). Warga Desa Joketro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan itu ditemukan meninggal dunia di rumahnya.

Sarmo yang hidup sebatang kara diperkirakan menghembuskan napas terakhirnya karena sakit.

Kapolsek Parang AKP Sukarno menjelaskan Sarmo pertama kali ditemukan oleh tetangga yang hendak mengantar makanan pukul 07.00 WIB, Senin (29/9).

“Mulanya ada tetangga yang berniat mengantar makanan. Sampai di depan rumah korban mau masuk kok mencium bau tidak wajar,” jelas Sukarno.

Tetangga tersebut tidak berani masuk hingga akhirnya melapor ke ketua RT. Setelah dicek, Sarmo ditemukan meninggal dunia, di kamar tidur.

“Mbah Sarmo diduga meninggal dunia karena sakit sepuh. Hasil identifikasi jenazah wafat lebih dari tiga hari. Korban sebatang kara, anaknya tinggal di Bojonegoro,” katanya.

Petugas kepolisian dari SPKT, Tim Inafis Polres Magetan dan Puskesmas setempat, meluncur ke TKP dan langsung melakukan pemeriksaan.

“Sudah mendatangi lokasi bersama dan dari pemeriksaan, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Jenazah langsung dimakamkan di TPU setempat,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)